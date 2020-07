Overtreders coronaregels kunnen tóch een VOG krijgen, maar 'probleem is nog niet weg'

Wie een coronaboete krijgt opgelegd, ondervindt niet langer hinder bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Over die consequentie van een boete was veel verontwaardiging. 'Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost', zegt advocaat Justin Kötter tegen AT5.

Als een meerderjarige de coronaregels overtreedt, kan dit een boete opleveren van 390 euro. Bovendien komt er een aantekening op zijn of haar strafblad te staan, waardoor het moeilijker is om een VOG te krijgen. Deze verklaring is nodig om bijvoorbeeld in het onderwijs of bij de politie te werken. Maar wie een aantekening heeft gekregen, moet mogelijk vijf jaar wachten om voor een baan of stage in aanmerking te komen. De overtreders worden daardoor behoorlijk hard aangepakt. En daar kwam kritiek op, ook vanuit de Tweede Kamer. Niet overal even snel bekeurd Zo vinden sommige critici de straffen te streng, aangezien de coronaregels voor veel mensen onduidelijk waren. Er ontstond bovendien extra verwarring, omdat er niet overal in Nederland even snel bekeurd werd. De Veiligheidsregio's geven namelijk zelf invulling aan de maatregelen in een zogenoemde noodverordening. Daardoor kon het voorkomen dat een picknick in een park met vrienden in de ene regio wél snel werd beboet, en dat dit in een andere regio oogluikend werd toegestaan. 'De Nederlandse bevolking moest eraan wennen' Het kabinet gaf in eerste instantie niet toe aan de kritiek, maar heeft inmiddels toch besloten om iets soepeler te zijn. Wie een coronaboete heeft gekregen, heeft daardoor tóch meer kans om een Verklaring Omtrent Gedrag te krijgen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid legt uit dat 'de maatregelen in een kort tijdsbestek zijn getroffen en dat de Nederlandse bevolking hieraan heeft moeten wennen'. 'Daarom is door het kabinet besloten dat een enkele opgelegde coronaboete geen reden is om de VOG te weigeren', zo staat in een verklaring. Dat geldt dus alleen voor mensen die één boete hebben gekregen. Bij meerdere boetes kijkt Justitie 'of de strafbare feiten een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd'.

Al met al lijkt dit goed nieuws te zijn voor mensen die een coronaboete opgelegd hebben gekregen. Maar volgens advocaat Justin Kötter valt dat tegen. Hij staat zo'n 125 cliënten bij, die in verzet zijn gekomen tegen een coronaboete. 'Men kan nu nog wel een VOG krijgen. Enerzijds is dat prettig, anderzijds is daarmee het probleem niet weg.' Het is namelijk niet zo dat er geen aantekening meer op het strafblad komt te staan, legt Kötter uit. En daar kunnen zijn cliënten alsnog gevolgen van blijven ondervinden. 'Als iemand dan opnieuw in aanraking komt met justitie, wordt deze overtreding mogelijk ook weer ter tafel gebracht.' 'Rechtspraak ontbreekt' Kötter gaat daarom nog steeds in verzet. 'Het gaat natuurlijk om een hoog bedrag: 390 euro, plus 9 euro administratiekosten.' Bovendien is er rechtsonzekerheid ontstaan, stelt de advocaat. 'Zolang de rechtspraak ontbreekt, is het lastig om te bepalen wat nou wel en niet mag. Je moet dan afwachten hoe een boete uiteindelijk wordt afgehandeld.' 'We willen duidelijkheid OM' Wel kan het nog even duren voordat daar meer duidelijkheid over komt, verwacht Kötter. Hij zegt de verzetten al een paar maanden geleden ingediend te hebben. Maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft hem nog geen reactie gegeven. 'We willen een duidelijke boodschap van het OM: gaan ze het gros van de zaken intrekken?' Desondanks kunnen de zaken volgens hem 'jarenlang blijven liggen'. 'Misschien krijgen we dan pas iets te horen in 2022.'

Zo lang zal het niet gaan duren, reageert een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). 'Maar de afhandeling kost wel even tijd. En daarbij gaat kwaliteit boven snelheid', vertelt ze. 'We hebben al wel een aantal verzetten in behandeling, maar het is ook allemaal nog een beetje nieuw.' De woordvoerder zegt te begrijpen dat mensen graag meer duidelijkheid willen. 'Maar als ze in verzet zijn gegaan en bij hun standpunt blijven, komt de zaak ook nog voor de rechter. Dat kan even duren, omdat de rechtszaken door de coronacrisis sowieso vertraagd zijn.' 'Geen wassen neus' Minister Grapperhaus liet eerder weten de kans klein te achten dat boetes worden kwijtgescholden. Maar de woordvoerder van het CVOM vindt dat 'lastig om te zeggen'. 'Er zit al wel een beoordeling op, maar in verzet gaan is niet voor niks een mogelijkheid. Het is geen wassen neus.' Dat de regels inmiddels zijn versoepeld, heeft volgens haar overigens geen invloed. 'Het gaat dan om de noodverordening die van kracht was op het moment dat de boete is afgegeven. De rechter zal bijvoorbeeld kijken of de regels duidelijk genoeg waren.' Aantal boetes Maar hoeveel mensen hebben er nou uiteindelijk echt een boete gekregen? Volgens een woordvoerder van de burgemeester wordt dat niet meer specifiek bijgehouden 'nu de maatregelen zijn versoepeld'. 'We zijn een nieuwe fase ingegaan waarbij er meer wordt gekeken naar de verantwoordelijkheid van Amsterdammers en organisaties', stelt ze.

