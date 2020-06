Benjamin van Leer vertrekt naar Sparta

Van Leer kwam in 2017 over van Roda JC. Sindsdien speelde hij slechts een officiële wedstrijd in het doel van Ajax 1, tijdens de gewonnen bekerwedstrijd tegen Scheveningen (1-5) op 20 september 2017. In het seizoen 2018/2019 kwam Van Leer als huurling uit voor NAC Breda in de Eredivisie.

In november 2017 zei Van Leer al tegen AT5 dat hij als tweede keeper geen bepalende rol had binnen Ajax. Wel liet Van Leer weten dat het zijn doel was om 'in het mooie rijtje van Ajax-keepers te komen staan'. Toch moest hij wennen aan het hoge niveau van de club. Naar eigen zeggen had hij daardoor een blessure opgelopen.

Los van het niveau moest de voetballer ook gewend raken aan de hoofdstad. 'Het was natuurlijk wel een contrast na drie jaar Limburg. Je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste.' Toch liet hij weten dat de overstap naar Amsterdam hem goed beviel.