Stad Ook Kingsland in september afgelast: 'Verwacht geen dancefestivals dit jaar'

2020 lijkt het jaar te gaan worden zonder grote festivals in de stad. Er was nog even hoop want enkele organisatoren hadden hun afgelaste festivals verplaatst naar september, zoals Kingsland. Maar ook zij vragen ondanks de versoepelde maatregelen toch geen vergunning aan.

'We hadden echt goede hoop', vertelt Mitchel Bovenlander. Hij organiseert ieder jaar het grote festival Kingsland bij de RAI. 'We wilden het maximale uit de zomer halen, maar met de 1,5 meter samenleving is het gewoon echt te ingewikkeld.' 'Zeer somber' Een van de andere festivals die misschien nog door zou gaan is Zomerkabinet. Het festival is verplaatst naar 5 september en vooralsnog lijkt dit niet geannuleerd te worden. Maar volgens Wiecher Troost, voorzitter van de Evenementen Vereniging Amsterdam, is eigenlijk geen één festival haalbaar. 'Het is zeer somber', oordeelt hij.

Quote 'Ruim 60 procent van onze leden heeft al aangegeven dat ze het einde van het jaar niet gaan halen.' Wiecher Troost, Evenementen Vereniging Amsterdam

Zelf organiseert Troost jaarlijks het festival Appelsap. Dat alle festivals worden afgezegd heeft volgens hem grote gevolgen voor de branche. 'Ruim 60 procent van onze leden heeft al aangegeven dat ze het einde van het jaar niet gaan halen. En dat was toen we nog dachten dat we in september alweer meer mochten.' Ook Kingsland wordt hard getroffen. Bezoekers mogen het geld van hun kaartje terugvragen, toch hoopt de organisatie dat iedereen zijn kaartje bewaart voor volgend jaar. 'Ik heb goede hoop dat het dan wel doorgaat', aldus Bovenlander.