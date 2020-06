Er heeft vanmiddag een brand gewoed in een loods aan de Overtoom. Een iemand is door ambulancemedewerkers nagekeken wegens rookinhalatie, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Brand in loods op de Overtoom Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

De brandweer werd iets voor 16.30 uur gealarmeerd over de brand en kwam met meerdere bluswagens ter plaatse.

De brand woedde in een aantal propaanflessen, meldt de brandweer. In eerste instantie werd er uitgegaan van een paardenstal, maaar het betrof uiteindelijk een loods. 'In de loods werd geknutseld aan fietsen en bromfietsen', aldus een brandweerwoordvoerder.

Het sein brand meester is inmiddels gegeven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op de Overtoom hing enige tijd flink wat rook.