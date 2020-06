Volg Keti Koti morgen LIVE bij AT5 vanaf 13.00 uur

Aangepaste vorm

De herdenking en viering van de afschaffing van de transatlantische slavernij zal anders zijn dan voorgaande jaren door de maatregelen rondom het coronavirus. 'De belangrijkste aanpassing is dat we dit jaar geen publiek kunnen ontvangen,' vertelt Linda Nooitmeer, voorzitter van NiNsee. Het programma blijft daarentegen wel hetzelfde. 'Dat betekent dat minister van OCW Ingrid van Engelshoven aanwezig is, dat burgemeester Halsema ook aanwezig is. Die zullen ook beiden speechen, net als ik.' Daarnaast zullen er kransen worden gelegd.