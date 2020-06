Ondernemers met handgranaat voor de deur vaak gelinkt aan criminelen

Amsterdamse ondernemers van wie de zaak is beschoten of een handgranaat voor de deur is gelegd, hebben volgens de politie in de meeste gevallen een link met criminele netwerken.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Vorig jaar waren er achttien geweldsincidenten, waarbij er sprake was van een beschieting of het leggen van een handgranaat, ongeveer net zoveel als de jaren ervoor.

De taskforce Geweld en Intimidatie Tegen Ondernemers (GITO), bestaande uit politie, Openbaar Ministerie, gemeente, belastingdienst en het ministerie, legde 37 geweldsincidenten van de voorgaande jaren onder de loep. In 26 gevallen was er sprake van een incident met een explosief en in 13 gevallen een beschieting. In twee gevallen was er sprake van een granaat en een beschieting.

Geen duidelijk motief

Volgens de taskforce ontbreekt echter meestal de mogelijkheid om aanslagen 'uit te rechercheren', omdat de opsporingscapaciteit die daarvoor nodig is voor meer dringende prioriteiten, zoals liquidaties, wordt ingezet. Ook ontbreken In de meeste gevallen 'harde politiegegevens' over de motieven van de aanslagen, waardoor niet kan worden vastgesteld of het doel was om een sluiting af te dwingen.

Wel kan het plaatsen van een handgranaat volgens de taskforce worden gezien als een duidelijke waarschuwing aan het adres van de getroffen ondernemers, ook als er geen sluiting volgt.

Screening

Het beste instrument wat de gemeente heeft ter voorkoming, is het screenen van de ondernemers en ondernemingen via de wet Bibob. Halsema waarschuwt dat door de coronacrisis de inkomsten van veel ondernemingen onder druk staan, wat de komende tijd kan leiden tot veel wisselingen van ondernemingen en ondernemers. 'De noodzaak om hierop te zijn voorbereid en snel en nodig te kunnen screenen is evident.'