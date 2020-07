Stadsbestuur noemt buiten douchen voor studenten 'onwenselijk', maar problemen zijn opgelost

De studenten zaten al wekenlang zonder warm water. DUWO besloot daarom om douchecabines voor de deur te zetten. Normaal gesproken worden deze gebruikt op festivals.

Maar voor de bewoners was dat eigenlijk geen oplossing. Zo waren er, vanwege het coronavirus, zorgen over de veiligheid van de gezamenlijke douches.

'Niet wenselijk'

De D66-fractie deelde deze zorgen en stelde er daarom schriftelijke vragen over. 'Dit is natuurlijk niet wenselijk', liet het college gisteren in een reactie weten. Er is daarom opheldering gevraagd aan de huisvester, die aangaf werkzaamheden uit te voeren om de problemen met het warme water te verhelpen.

De werkzaamheden zouden eigenlijk halverwege juni al afgerond moeten zijn, maar dat is niet gelukt. Daarom bleven de buitendouches nog even staan. Bij andere renovatieprojecten is er namelijk ook voor deze douches gekozen, meldde DUWO. Al werd toegegeven dat er weinig mensen hiervan gebruikmaakten.

Schoonmaken

Om de zorgen over verspreiding van het coronavirus weg te nemen, werden de douchecabines zo goed mogelijk schoongemaakt, benadrukte de huisvester. Daarover is advies ingewonnen van de GGD. Professionele schoonmakers reinigen de cabines, bovendien moeten ganggenoten gebruikmaken van dezelfde douche.

Problemen opgelost

Maar hoewel het college de situatie gisteren nog 'zeer onwenselijk noemde' zijn de problemen in feite al sinds een paar weken opgelost, stelt een woordvoerder van DUWO. De studenten kunnen gewoon weer thuis douchen.

'De douchecabines zijn ook al weggehaald. We hebben veel van de situatie geleerd en beseffen dat we niet alles goed hebben gedaan. Maar we zijn opgelucht dat de situatie nu is opgelost.' Huurders die compensatie hadden aangevraagd, hebben volgens hem ook al geld gekregen.