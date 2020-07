Corona zorgde voor stijging aantal plofkraken

In de stad zijn sinds 2018 in totaal 25 plofkraken gepleegd, inclusief 7 pogingen daartoe. ABN Amro is daarbij het vaakst getroffen. Door de coronamaatregelen nam het aantal plofkraken de eerste helft van dit jaar weer toe.

De plofkraken zijn gepleegd bij bij ABN Amro (17), Geldmaat (3), GWK Travelex (3), ING (1) en In2Retail (1). De meeste daarvan vonden plaats in de westelijke helft van de stad, of bij de ring.

Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Het aantal incidenten met plofkraken lijkt sinds 2018 te groeien. Inmiddels is duidelijk om hoeveel het precies gaat, na een inventarisatie van de taskforce 'Geweld en intimidatie tegen ondernemers'.

Trend

Daaruit blijkt bovendien dat het plegen van plofkraken op pinautomaten en afstortkluizen met name een trend was in de eerste helft van 2020. Dat had onder meer te maken met de coronamaatregelen die getroffen werden.

Horeca en winkels waren dicht, waardoor criminelen zich vaker tot plofkraken richtten. Bovendien was de sociale controle een stuk minder in deze periode, zo merkte de taskforce.

Maatregelen

Er zijn daarna direct maatregelen getroffen om het aantal plofkraken te verminderen, schrijft Halsema. Daarbij is gebruikgemaakt van onder meer camera's, sensordetectie en mist.

Maar al snel bleek dit eigenlijk niet voldoende te zijn. Vandaar dat er in 'hotspot gebieden' particuliere surveillance werd ingezet.

Alternatieve locaties

De burgemeester kan daarnaast woningen sluiten waar plofkraakmateriaal vervaardigd wordt, na onderzoek van de politie. Verder wordt er gezocht naar alternatieve locaties voor geldautomaten. Het college kiest daarbij liever niet meer voor gevels in de buurt van woningen.

Banken

Ook zijn de banken zelf bezig met het verbeteren van hun beveiligingssystemen, waardoor criminelen niet meer bij de geldkluis kunnen komen. In het grootste gedeelte van de nacht worden de automaten gesloten.