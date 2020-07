'AEB laat noodkrediet verlopen, opnieuw in financiële problemen'

Het is nog maar een jaar geleden dat er een crisis bij AEB uitbrak. Toch zou er alweer grote geldnood zijn bij het bedrijf.

Opvallend, aangezien de afvalverwerker staatssteun toegezegd kreeg van maar liefst 80 miljoen euro. Maar dat noodkrediet is alweer verlopen, schrijft de krant. Terwijl er nog 45 miljoen euro in het potje zat.

Geld om faillissement af te wenden

AEB kreeg het geld namelijk specifiek om een faillissement af te wenden. Daarvoor werd zes maanden de tijd gegeven. Een periode die allang is verstreken, bevestigt het stadsbestuur aan het FD.

En na die termijn 'verschiet de steun van kleur in de zin dat het nu om herstructureringssteun gaat en niet langer om reddingssteun', aldus een woordvoerder.

Wel had AEB het tij nog kunnen keren door alsnog een herstructureringsplan in te dienen in Brussel, samen met de gemeente. Maar dat is niet op tijd gebeurd. Het is daarom nu vooral de vraag of Brussel een nieuwe ronde staatssteun aan AEB gaat goedkeuren.

Corona

Ondertussen zou de afvalverwerker al een schuld van 220 miljoen hebben opgebouwd bij vier verschillende banken. Volgens AEB komen de nieuwe financiële problemen vooral door de coronacrisis. 'Er is door de coronacrisis minder aanbod van afval en daardoor minder omzet', vertelt een woordvoerder.

Toch blijkt volgens het FD uit verschillende stukken dat corona niet de enige reden hiervoor is. Zo investeerde het afvalbedrijf in 2018 in de bouw van een nieuwe biomassacentrale, die nog niet in gebruik is genomen.

Rapport

Aankomende donderdag komt er naar verwachting een rapport uit over de specifieke oorzaken van de crisis bij AEB. Een commissie, onder leiding van econoom Elbert Dijkgraaf, zal dit publiceren. Dan kan de gemeenteraad zich daar ook opnieuw over buigen.

Nood is hoog

Maar de nood is inmiddels wel erg hoog, zo blijkt wel. Het afvalbedrijf moest zelfs om uitstel van belasting vragen. 'Het gaat om drie maanden uitstel van btw, loonbelasting en afvalstoffenheffing. Maar die worden later alsnog gewoon betaald', aldus de woordvoerder van AEB.