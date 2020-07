Man die supermarktmedewerkster bespuugt en corona toewenst nu herkenbaar in beeld

De man die begin april een medewerkster van een supermarkt in Noord bespuugde wordt vandaag door de politie in het opsporingsprogramma Bureau 020 herkenbaar in beeld gebracht. De verdachte kreeg van het Openbaar Ministerie een week de tijd om zich te melden bij de politie, maar deed dat niet.

De medewerkster is op dinsdag 7 april rond kwart over twaalf in de middag aan het werk in de supermarkt aan het Mosveld in Noord. Ze maakt in het kader van het coronavirus winkelwagens schoon en deelt ze uit. De regels vanwege het virus staan groot op een reclamebord bij de ingang van de supermarkt vermeld.

'Een van de regels is dat elke klant een winkelwagen mee de winkel in moet nemen', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. 'De beveiliger wijst een klant, die de supermarkt in wil lopen, erop dat hij een winkelwagentje mee moet nemen. De klant reageert daarop boos.'

De man geeft aan dat hij het onzin vindt en er ontstaat een discussie tussen de beveiliger en de man. 'Ook de medewerkster bij de winkelwagens mengt zich in de discussie en geeft aan dat de man niet per se boodschappen hoeft te doen bij deze supermarkt als hij het niet eens is met de regels', zegt Stor.