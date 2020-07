Meerderheid gemeenteraad: 'Maak van Keti Koti een nationaal erkende feestdag'

Keti Koti moet een nationaal erkende feestdag worden, vindt raadslid Nenita La Rose (PvdA). Haar voorstel wordt gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Er zou wat haar betreft een onderzoek moeten komen of 1 juli sowieso een vrije dag kan worden voor de Amsterdamse gemeenteambtenaren.





Op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarmee kwam een einde aan een periode van ruim tweehonderd jaar slavernij.Tijdens Keti Koti wordt daarom jaarlijks op 1 juli het slavernijverleden herdacht , ook wordt de afschaffing ervan gevierd.

Algemeen Erkende Feestdag

Volgens La Rose zou deze herdenking eigenlijk 'een dag moeten worden van solidariteit'. 'Een dag waarop we gezamenlijk het verleden erkennen en de gelijkwaardige toekomst vieren.'

Het raadslid wil daarom de regering vragen om van Keti Koti een Algemeen Erkende Feestdag te maken, zo staat in haar voorstel. Net als bijvoorbeeld Koningsdag en Bevrijdingsdag.



Bovendien zou ze willen onderzoeken of 1 juli een vrije dag kan worden voor de Amsterdamse gemeenteambtenaren. Hiervoor wordt het gesprek aangegaan met de vakbonden en de ondernemingsraad.

'Tijd voor de volgende stap'

Volgens het raadslid wordt het voorstel om van 1 juli een erkende feestdag te maken niet alleen breed gedragen in de gemeenteraad, maar ook in de gehele de stad.



'Er broeit iets in de samenleving', aldus La Rose. 'De beweging die erkenning en gelijkwaardigheid eist, is de afgelopen maanden in een stroomversnelling geraakt en nog nooit zo sterk geweest.'



Zo werden de afgelopen tijd meerdere Black Lives Matter-protesten georganiseerd . 'Meer en meer wordt het probleem van racisme en discriminatie in Nederland erkend. De tijd is daarom rijp voor de volgende stap', concludeert La Rose.

Keti Koti live

AT5 zendt vandaag de viering van de afschaffing van de slavernij live uit vanaf 13:00 uur. Dat zal er anders uitzien dan voorgaande jaren door de maatregelen rondom het coronavirus. 'De belangrijkste aanpassing is dat we dit jaar geen publiek kunnen ontvangen,' vertelt Linda Nooitmeer, voorzitter van NiNsee.

Het programma blijft daarentegen wel hetzelfde. 'Dat betekent dat minister van OCW Ingrid van Engelshoven aanwezig is, dat burgemeester Halsema ook aanwezig is. Die zullen ook beiden speechen, net als ik.' Daarnaast zullen er kransen worden gelegd.