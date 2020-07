Vakantievierders in eigen land hoeven voorlopig niet te rekenen op zomers weer

Door de coronacrisis gaan veel mensen op vakantie in eigen land. Maar de komende tijd is kamperen in een tentje in elk geval niet zo comfortabel. Het wisselvallige weer houdt voorlopig aan.

En dat is slecht nieuws voor de zonaanbidders, die hoopten ook in Nederland de zomer te kunnen vieren. 'Vakantievierders in eigen land hoeven komende tijd niet te rekenen op stabiel warm, zonnig en droog zomerweer', meldt Weeronline namelijk.

Wie op de camping staat, zou daarom rekening moeten houden met koude nachten.

Regio Noord krijgt vakantie

Regio Noord, waar Amsterdam ook onder valt, krijgt dit weekend al zomervakantie. Naar verwachting krijgen we dan onstuimig weer en regen.

Desondanks is het niet koud, met temperaturen van zo'n 21 graden, vertellen de experts. In het zuiden van het land is het bovendien wat warmer, daar 'krijgen vakantievierders 24 graden cadeau'.

Tweede helft van de week

Na het weekend staat er minder wind, maar er blijft kans op regen. In de tweede helft van de week lopen de temperaturen weer iets op naar maximaal 19 tot 23 graden.