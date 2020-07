Werkzaamheden buslijn 69 Meer en Vaart: 'Reizigers kunnen straks sneller naar Schiphol'

In maart werden de werkzaamheden aan de Meer en Vaart voor de nieuwe buslijn 69 opnieuw opgestart. Het werk lag een tijd stil omdat er een nieuwe aannemer werd gezocht. Nu, drie maanden verder, is het einde voor deze fase in zicht. Op 12 juli is een gedeelte van de weg klaar, op 15 augustus een ander stuk. De totale werkzaamheden duren tot maart 2021.

AT5

Op de Meer en Vaart wordt er hard gewerkt aan de nieuwe busbaan. 'We leggen hier een complete busbaan aan in de middenberm om zo reizigers sneller naar Schiphol te kunnen brengen', legt omgevingsmanager Richard Koenders uit. De nieuwe buslijn 69, tussen Sloterdijk en Schiphol, moet betrouwbaarder en beter aansluiten op de dienstregeling dan normale buslijnen. De bus gaat minimaal acht keer per uur in de spits rijden en minimaal zes keer per uur buiten de spits. Omleiding De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. Autoverkeer kan vanaf de Pieter Calandlaan niet links afslaan naar de Lelylaan. 'Tussen het Osdorpplein en de Lelylaan wordt er nu gewerkt aan de weg en het fietspad. Als dit af is kan het verkeer weer vrij rijden vanaf het Osdorpplein richting de Lelylaan en de A10', aldus Koenders.

Quote Ik moet wel om, dat is een beetje vervelend maar niet een groot probleem buurtbewoner

Overlast Omwonenden hebben verschillende meningen. De een vindt de werkzaamheden vervelender dan de ander. Een fietser moet omfietsen. 'Ik moet zo wel om, dat is een beetje vervelend maar niet een groot probleem.' Een andere buurtbewoner is er niet blij mee. 'Wat ik ervan merk? Alleen maar overlast', vertelt hij. Een wandelaar ziet er het positieve van in. 'Ik vind het juist mooi dat er een keer wat gebeurt. Sommige mensen hebben er wel hinder van, ik niet.' Tot in december wordt er gewerkt aan de busbaan en dan kan de bus over de vrijliggende baan gaan rijden.