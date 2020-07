Twee Amsterdammers opgepakt tijdens inval bij xtc-lab in Westzaan

De politie heeft gisterochtend een inval gedaan bij een bedrijfspand aan de Rak in Westzaan, iets ten noorden van Westpoort. In het pand werd een drugslab gevonden voor het produceren van synthetische drugs. Twee Amsterdammers van 24 en 50 jaar zijn daarbij aangehouden.

In het drugslab werden maar liefst 600.000 xtc-pillen, 100 kilo MDMA en een grote hoeveelheid grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs gevonden. Politiespecialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zullen het drugslab ontmantelen en de in beslag genomen goederen afvoeren.

Volgens de politie is drugsproductie een groeiend probleem in Noord-Holland. Niet alleen neemt het aantal hennepplantages toe, maar ook is er een stijging van het aantal drugslabs waarin synthetische drugs als xtc en amfetamine worden geproduceerd. Dit jaar zijn er al zes drugsproductielocaties en zeven opslaglocaties opgerold.

Het pand is voor de duur van 12 maanden door de burgemeester van Zaanstad gesloten.