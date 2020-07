Kwart meer Amsterdammers naar voedselbank in laatste kwartaal

Het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de voedselbank in Amsterdam is het laatste kwartaal gestegen met ruim een kwart.

Op 22 juni was het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van de Voedselbank Amsterdam 1674 (3910 personen), een stijging van 26 procent ten opzichte van begin maart (1329 huishoudens).

De afgelopen weken is het aantal nieuwe huishoudens dat instroomt gestabiliseerd tot rond twintig per week. Sinds de start van de corona-lockdown waren dat er een tijd lang gemiddeld ongeveer veertig per week. 'Als we kijken naar de instroom op zich is een stijging van 37 procent (495 huishoudens) te zien ten

opzichte van het aantal huishoudens begin maart', aldus de gemeente.

Extra hulp

Om armoede onder Amsterdammers zoveel mogelijk in te dammen, trekt de gemeente 1,2 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. Amsterdammers die normaal gesproken al in een kwetsbare positie verkeren, zoals sekswerkers, krijgen extra hulp vanuit de gemeente.

Voor het behoud van broedplaatsen wordt een half miljoen vrijgemaakt.