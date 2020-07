Bewoners mogen stemmen over nieuwe uitstraling winkelcentrum Brazilië

Bewoners en ondernemers omschrijven het winkelcentrum aan de Oostelijke Handelskade momenteel kil, rommelig en kindonvriendelijk. Met een een unieke code kan er gestemd worden op een van de twee ontwerpen voor het Brazilieplein, het plein voor de Albert Heijn, en het Lloydplein, het plein achter de Jumbo.

De verschillen tussen de twee varianten voor beide pleinen zijn te zien op de projectpagina van de gemeente. De ontwerpen moeten voor meer groen en overzicht zorgen en de openbare ruimte aantrekkelijker maken voor kinderen.

Schetsontwerpen

'Het is heel fijn om te zien dat betrokken bewoners en ondernemers input leverden voor de inrichting van de pleinen. Deze input hebben we als basis genomen voor de schetsontwerpen en na het stemmen gaan we snel verder met het aangenamer maken van dit winkelgebied', aldus stadsdeelbestuurder Rick Vermin.

Alleen de bewoners uit het Oostelijk Haven Gebied en ondernemers uit het winkelgebied kunnen stemmen. Stemmen kan tot 20 juli en een week later op 27 juli wordt op de projectpagina bekend gemaakt welke twee plannen hebben gewonnen en worden uitgevoerd.

Naar verwachting wordt er eind dit jaar gestart met de uitvoering.