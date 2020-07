Donaties aan nachtleven gaan op aan productiekosten: 'We hebben een inschattingsfout gemaakt'

Hoge productiekosten en een gebrek aan donaties en sponsoren hebben ervoor gezorgd dat de organisatie achter het project United We Stream Amsterdam, voortijdig de stekker getrokken heeft uit de online clubavonden. De bijna 18 duizend euro aan donaties die grotendeels bedoeld waren voor noodlijdende nachtclubs en werkloze dj's, is opgegaan aan de hoge kosten voor het filmen en streamen van het project.

Hieronder de online clubavond in Club Up:

Maar daar ging het mis, want Amsterdammers bleken veel minder bereid om financieel bij te springen dan bijvoorbeeld clubliefhebbers in Berlijn en Manchester, waar heel veel geld werd opgehaald. De Amsterdamse donaties blijken nu net genoeg om de productiekosten van United We Stream te betalen en dus gaat er vooralsnog nauwelijks geld naar de Amsterdamse clubs en dj's die het zo moeilijk hebben.

Het Amsterdamse nachtleven ligt nagenoeg stil door de coronacrisis. Clubs moeten voorlopig gesloten blijven en dj's zitten plots zonder werk. De Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM) besloot daarom in april om online clubavonden te organiseren: United We Stream. Het idee was simpel: als clubliefhebber kun je online kijken en luisteren naar dj-sets vanuit lege Amsterdamse clubs en in ruil daarvoor kun je een donatie doen om het Amsterdamse nachtleven te steunen.

'Te groot risico'

De enorme tegenvaller was voor N8BM reden genoeg om een mail naar alle donateurs van het project te sturen. 'Het doorzetten van UWS (United We Stream, red.) is achteraf een te groot risico geweest', zo schrijft de organisatie. Niet alleen de weinige donaties, maar vooral ook het uitblijven van sponsoren die wilden meebetalen aan de streams, heeft het project de das om gedaan.

Ramon de Lima van N8BM erkent dat er fouten gemaakt zijn. 'We hebben vooraf gesprekken gehad met mogelijke sponsoren, maar daar kwamen nauwelijks concrete afspraken uit en toch zijn we begonnen met het project. We hebben gekeken naar Berlijn en Manchester waar honderdduizenden euro's opgehaald werden. We zijn te optimistisch geweest. Er blijkt in Amsterdam minder betrokkenheid te zijn. Je wilt iets betekenen voor de nachtcultuur en het is heel erg klote dat dat niet gelukt is. Daar balen wij enorm van.'

Begrip voor boosheid

Deelnemende clubs hebben volgend De Lima begrip voor hoe de hulppoging gelopen en gestrand is. Ook van donateurs zegt hij vooral reacties gekregen te hebben die supportive zijn. Toch begrijpt hij ook dat sommige mensen wél boos zijn dat hun donatie nu niet op de beloofde plek terechtkomt. Al denkt hij niet dat de online clubavonden meer kwaad dan goed hebben gedaan.

'Een ander doel van het project was de nachtcultuur in beeld brengen en de wereld laten zien dat de nachtcultuur in Amsterdam ontzettend divers en spannend is. Bovendien zijn we nog steeds op zoek naar sponsoren. Als we de productiekosten achteraf gedekt krijgen, dan kunnen de donaties alsnog naar de clubs en artiesten zelf. Donaties die nu nog gedaan worden komen wel bij het nachtleven terecht.' De Lima zegt dat de stichting N8BM nog gekeken heeft of ze de productiekosten uit eigen zak kon betalen. 'Maar die ruimte is er niet.' De beloofde bijdrage aan De Regenboog Groep komt er wel.