Met hoeveel mensen mag ik nu varen? En meer vragen over de coronacrisis

Sinds juni is het weer mogelijk om met meer dan twee personen door de Amsterdamse grachten te varen. Voorwaarde is wel dat de opvarenden 1,5 meter afstand houden, tenzij zij tot één huishouden behoren.

'Er is nog maar één regel in de openbare ruimte: je houdt 1,5 meter afstand', legde Halsema daarover uit in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. Hoeveel mensen er dan mee kunnen varen, hangt vooral af van de grootte van de boot.

Wel geldt er - gezien de algemene regels in Amsterdam - een maximum aantal mensen om mee in een bootje te zitten. In 2019 werd namelijk vastgelegd dat er niet meer dan 12 personen plus een schipper aan boord mogen op de Amsterdamse wateren. Op die manier wil de gemeente overlast tegengaan.

Wie toch met een groter gezelschap wil varen, kan een boot huren met een vergunning. En dat mag inmiddels ook weer in deze coronatijd. Al houden de verhuurbedrijven wel rekening met de richtlijnen en hygiënevoorschriften van het RIVM.

Zo worden mensen die tot de risicogroep behoren soms gevraagd om hun boottochtje nog even uit te stellen, hetzelfde geldt voor mensen met klachten. Het dragen van een mondkapje is daarentegen niet nodig.

Want gezichtsbescherming is alleen verplicht in het openbaar vervoer, op de pont en op de veerboten naar de Waddeneilanden. In de auto wordt een mondkapje wel aangeraden als mensen niet tot eenzelfde huishouden behoren, maar dat is vooral om dat daar vaak geen 1,5 meter afstand gehouden kán worden.

In een boot mag je niet zitten zonder afstand te houden. Toch zijn de boottochtjes nu erg populair, zeker nu veel Nederlanders vakantie vieren in eigen land. De boten zijn daarom niet aan te slepen.

Kenners waarschuwen wel voor chaos op het water, als mensen misschien nog wat minder ervaring hebben. Bovendien is een boot niet een aanschaf om in een opwelling te doen, stellen zij.