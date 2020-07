Zorgen om shared space 9 Straatjes: 'Levensgevaarlijk voor kinderen'

Veel bewoners en bezoekers van de 9 Straatjes zijn niet te spreken over de nieuwe shared space. Sinds vorige week mag je op de weg lopen, fietsen en met je auto of scooter rijden. Het is bedoeld als coronamaatregel, zodat iedereen beter afstand kan bewaren. Maar volgens omwonenden zorgt dat soms voor levensgevaarlijke situaties, vooral voor kinderen.

Vorige week is met grafitti aangegeven dat alle verkeersgebruikers de weg moeten delen. Het gebied is dus nu een 'shared space'. De bedoeling is dat met name de voetgangers voorrang krijgen op de straten, zodat ze de anderhalvemeter maatregel makkelijker kunnen hanteren.

Borden

Bij de gemeente zijn inmiddels ook nogal wat negatieve reacties binnengekomen. Stadsdeel Centrum gaat daarom borden plaatsen om iederee nop shared space te attenderen.