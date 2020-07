Zware tijden voor Bitterzoet: 'De bedrijfsleider is nu stratenmaker'

Poppodia en clubs beginnen nu echt in de problemen te raken. Gisteren maakte Paradiso bekend dat een kwart van het personeel op straat komt te staan. Bij Bitterzoet in de Spuistraat, liefkozend wel de Huiskamer van Amsterdam genoemd, is de nood zo mogelijk nog hoger.

Er hangen nog ballonnen in Bitterzoet, maar die zijn voor een privé-evenementje. De dochter van eigenaar Bas Louwers is acht geworden. Het is voorlopig het enige dat hij kan vieren. 'Het is pijnlijk gewoon. Er is niets leuks aan om hier te komen op dit moment.'

Veertig man personeel werkte er ongeveer bij de club, waar ook vaak livemuziek gespeeld wordt. Daar zijn er nog tien van over. Louwers: 'De bedrijfsleider is nu ook stratenmaker geworden. Hij was DJ en bedrijfsleider in het nachtleven, maar hij verdiende niks meer.'

Vijfentwintigduizend euro

Op 12 maart kreeg Bitterzoet, waar maximaal vierhonderd gasten in kunnen, te horen dat ze dicht zouden moeten. Daar had Louwers begrip voor. Al ging het snel met het geld. 'De vaste lasten zijn vijfentwintigduizend euro per maand. Wat er binnenkwam? Vierduizend euro, éénmalig. We hebben gelukkig nog een lening kunnen afsluiten.'

Het begrip ebt nu ook langzaam weg omdat Louwers om zich heen ziet dat andere plekken alweer open zijn. Waarmee hij die plaatsen niet tekort wil doen.