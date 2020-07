Onderzoekers: gebrek aan risicobeheersing oorzaak problemen AEB

De grote problemen bij afvalverweker AEB konden ontstaan doordat er te weinig aandacht was voor risicobeheersing. Directie en de Raad van Toezicht schoten daarin tekort, maar ook de gemeente had meer kunnen doen.

Dat concludeert een externe onderzoekscommissie dat onderzoek deed naar het stilvallen van vier van de zes afvalverbrandingslijnen bij het Afval Energie Bedrijf vorig jaar.

Hoewel de directie vanaf 2016 bezig was met de ontwikkeling van een systeem van integrale risicobeheersing, was een dergelijk systeem eind 2018 nog altijd niet in werking. Ondanks het ontbreken hiervan nam de directie evenmin aanvullende maatregelen.

Zelfs toen de directie in het najaar van 2018 voldoende aanwijzingen had over de operationele in daarmee samenhangende financiële problemen, werd er volgens de onderzoekers niet stevig genoeg ingegrepen. 'Dan was het mogelijk geweest om op een beheerste manier de problemen het hoofd te bieden.'

Gemeente schoot tekort

Ook de gemeente schoot volgens de onderzoekers tekort. Hoewel de gemeente een zekere afstand wilde houden en de kennis ontbrak en kwaliteit ontbrak om een bedrijf als AEB financieel, economisch, en operationeel te leiden, had wel verwacht mogen worden dat zij systematisch aandacht zou vragen voor de risico's en de beheersing daarvan.

De verbrandingslijnen moesten vorig jaar worden gesloten, toen bleek dat de veiligheid van de ruim vierhonderd medewerkers in geding was. Het Amsterdamse afval moest toen tegen hoge kosten worden verkocht aan andere centrales, terwijl er bij het AEB geen inkomsten waren. Inmiddels wil de afvalverwerker zijn splinternieuwe biomassacentrale verkopen om er financieel weer bovenop te komen.