Geen coronaboetes in horeca, wel tientallen waarschuwingen

Horecabezoekers in Amsterdam hebben vooralsnog geen boetes gekregen voor het overtreden van coronamaatregelen. Wel zijn er in de stad zestig waarschuwingen gegeven voor overtredingen in aangelegenheden.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving van Het Parool.

Horecagelegenheden mogen sinds 1 juni om 12.00 uur weer open en ook de terrassen zijn weer in gebruik. Voorwaarde is wel dat gasten die niet tot een huishouden behoren op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Voor het schenden van die regels zijn er in cafés en restaurants zestig waarschuwingen gegeven.

'We zien dat er soms te veel mensen binnen zijn of dat men op straat gaat staan. En we horen van handhavers en politie dat naarmate het later op de avond wordt, horecabezoekers minder goed omgaan met afstandsregels', zegt stadsdeelvoorzitter Centrum Mascha ten Bruggencate tegen de krant.

Wel maakt ze zich zorgen om de te verwachte drukte deze zomer. 'Nu vanaf 1 juli meer mag, meer open kan en weinig mensen op vakantie gaan, zijn we extra alert rondom drukte.' Toch geeft de gemeente geen gehoor aan de oproep om handhaving van de regels niet aan de ondernemers over te laten. 'Wat binnen de zaak gebeurt, is toch eerst een zaak van ondernemers.'

Terrasaanvragen

De gemeente is nog druk bezig om een groot aantal aanvragen voor tijdelijke uitbreiding op het terras te behandelen. In de hele stad zijn er tot 1 juli ongeveer 1.150 terrasaanvragen gedaan, waarvan 600 in het centrum. Van de goedgekeurde aanvragen, 750 in totaal, bevinden zich er 450 in het centrum.

Een deel van die aanvragen is in gezamenlijkheid gedaan door een groep ondernemers, waardoor het werkelijke aantal horecagelegenheden dat een aanvraag heeft gedaan voor een terrasuitbreiding hoger ligt.