Docent vergeet examen af te nemen: ROC-studenten zonder diploma

Een flinke domper voor tien studenten van het ROC College Noord. Zij zouden nu eigenlijk diplomeren, maar dit is nog niet gebeurd. Een docent Engels is namelijk vergeten een examen af te nemen.

Het gaat om studenten van de MBO-opleiding Financiële Administratie. Een van hen baalt enorm van de situatie, vertelt hij tegen AT5. 'Ik heb alle examens weten te behalen. Nu krijg ik een mail dat niemand zijn of haar diploma zal krijgen voor de zomer omdat een docent een examen is vergeten.'

Het ROC bevestigt dat er inderdaad een fout is gemaakt en noemt dit heel spijtig. 'We begrijpen de teleurstelling en doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen', laat een woordvoerder weten.

Examencommissie

Het examen staat nu gepland voor volgende week. Het was eerst nog onzeker wanneer de uitslag daarvan bekend zou worden gemaakt, omdat de zomer ook voor de leden van de examencommissie officieel al was begonnen. Inmiddels is dat probleem opgelost. De studenten krijgen, als zij het examen halen, nog vóór de zomervakantie hun diploma uitgereikt.