Oranje speelt dit jaar alle thuisduels in Johan Cruijff Arena

Het Nederlands elftal speelt in de rest van 2020 alle thuisduels in Amsterdam. Volgens de KNVB kunnen in de Johan Cruijff Arena het best de coronamaatregelen worden toegepast.

Dat maakt de voetbalbond vandaag bekend. Oranje speelt dit najaar zes wedstrijden in de UEFA Nations League, waarvan er drie worden afgewerkt in de Johan Cruijff Arena. Normaliter speelt Oranje tijdens dergelijke toernooien in verschillende stadions zoals ook de Rotterdamse Kuip of het Philips Stadion in Eindhoven, maar dit jaar is Amsterdam de enige thuisbasis. Mogelijk spelen de internationals hier ook nog twee oefenduels.

De mannen van Ronald Koeman spelen in de Nations League zijn eerste thuiswedstrijd op 4 september tegen Polen. Drie dagen daarna, op 7 september, komen de Italianen op bezoek in Amsterdam. Op 15 november speelt Oranje de laatste officiële thuiswedstrijd van 2020 tegen Bosnië en Herzegovina.

Meeste ruimte

De Johan Cruijff Arena, zo oordeelt de KNVB, is de meest geschikte thuisbasis voor Oranje omdat het stadion meer ruimte biedt dan andere stadions in het land. 'Dat betekent dat maximaal kan worden gezorgd voor de veiligheid van zowel de teams als het publiek', schrijft de bond.

Ook is de Johan Cruijff Arena onderdeel van het Europese Football Innovation Platform, dat zich bezig houdt met hoe de voetbalwereld zich kan aanpassen aan de impact van COVID-19. De komende weken gaat de UEFA in samenspraak met onder meer de gemeente uitwerken hoe de wedstrijdbezoeken zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen worden vormgegeven.