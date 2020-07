Uitgestelde lintjesregen: 50 Amsterdammers krijgen onderscheiding

Normaal gesproken vindt de traditionele lintjesregen plaats op Koningsdag, maar dat ging dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Wel werden de gelukkigen al gebeld door de burgemeester, van wie ze hoorden dat ze de koninklijke onderscheiding kregen. De lintjes worden jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij.

Vanwege de 1,5-meter regel krijgen de ontvangers van een lintje hun onderscheiding niet opgespeld door de burgemeester. De lintjes worden overhandigd in een etui, waarna de gedecoreerde zijn of haar lintje zelf kan opspelden.

Baba Sylla en Hans Kesting

Onder de gedecoreerde Amsterdammers is onder meer Baba Sylla (op de foto links), oprichter van stichting Orange Babies. De stichting heeft door middel van voorlichting, medicatie en zorg bijgedragen aan het ter wereld brengen van een half miljoen HIV-vrije baby's. Bovendien krijgen 3000 kinderen jaarlijks onderwijs over HIV en Aids. Sylla zet zich daar al 20 jaar voor in.

Ook Ellen 't Hoen wordt dit jaar geëerd. De jurist wijdt haar leven aan het toegankelijk maken van levensreddende medicatie. Daarnaast is ze actief als vrijwilliger voor onder meer het DES Centrum, Artsen zonder Grenzen en de Stichting Farma ter Verantwoording.

Andere ontvangers van een lintje zijn Hans Kesting (acteur bij Internationaal Theater Amsterdam), Gert Jan Zant (oprichter en directeur Stichting Vogel- en Zoogdierenopvang 'De Toevlucht') en Selma Ablak (zet zich sinds 2004 op vrijwillige basis in voor verschillende organisaties, vooral gericht op vrouwen en jongeren).

Een overzicht van alle Amsterdammers die vandaag een lintje kregen, vind je hier.