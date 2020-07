Fietsersbond blij met advies om bruggen over IJ te bouwen: 'Historische stap'

Het advies van een onafhankelijke adviescommissie om onder meer twee bruggen over het IJ te bouwen, is met gejuich ontvangen door de Fietsersbond. Toch heeft de bond ook enkele bezwaren bij het advies zoals het er nu ligt.

Vorige week maakte de commissie onder leiding van de Vlaamse hoogleraar Alexander D'Hooghe, het eindadvies bekend. De adviescommissie stelt voor om twee nieuwe bruggen over het IJ te bouwen. Een vanaf de NDSM-werf naar de Haparandadam nabij het REM-eiland in de Houthavens en een vanaf de Johan van Hasseltweg in Noord naar het Azartplein op het KNSM-eiland. De bruggen moeten ook toegankelijk worden voor trams en bussen.

Voor de oostzijde van de stad wordt geadviseerd om de Amsterdamsebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal te vernieuwen of uit breiden. Het voorstel is om de doorvaart onder de brug te verbreden tot 100 meter en het brugdek te verbreden voor openbaar vervoer.

Zeeburgereiland

Bij de Fietsersbond zorgt het advies voor blijdschap, vertelt Ed Eringa. Toch heeft Eringa ook wel enkele aanmerkingen op het advies van de commissie. 'Dat een brug naar Zeeburgereiland ontbreekt in de plannen vinden we jammer. Zeeburgereiland blijft zo matig bereikbaar voor fietsers.'



En ook met de geadviseerde hoogte van 12,5 meter voor de brug naar het Azartplein is de Fietsersbond niet gelukkig. 'De bestaande bruggen in de stad zijn 9,1 meter hoog. Waarom moet deze dan zoveel hoger? Het zorgt ervoor dat je een hellingspercentage krijgt van 2,7 procent, waar dit normaal zo'n 2 procent is. Voor de gezonde fietser is dat goed te doen, maar je wil dat zo'n brug ook aantrekkelijk is voor ouderen en voor jonge kinderen.'

'Geschiedenis geschreven'

Toch mogen deze punten van kritiek de pret niet drukken, legt Eringa uit. 'De commissie heeft een historische stap mogelijk gemaakt, namelijk het verenigen van Amsterdam met verbindingen voor voetgangers en fietsers, de meest toekomstbestendige vormen van verkeer. Daarmee heeft de commissie-d’Hooghe letterlijk geschiedenis geschreven.'

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) liet in een reactie op het advies weten dit goed te gaan bestuderen. Daarna wordt samen met het Rijk onderzocht welke vervolgstappen er moeten worden genomen. Ze verwacht in het najaar bestuurlijke afspraken met het Rijk te kunnen maken over een definitief inrichtingsplan voor het IJ.