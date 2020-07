Amsterdam gaat arrestanten toch niet allemaal naar Schiphol overbrengen

Dit schrijft burgemeester Halsema, mede namens de Amsterdamse driehoek, in een brief aan minister Grapperhaus (Justitie). Het originele plan om gevangenen over te plaatsen stamt uit 2018 en werd bedacht door toenmalig politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, burgemeester Halsema en minister Grapperhaus.

Door arrestanten allemaal naar Schiphol over te brengen, in plaats van naar verschillende locaties in de stad, zouden agenten vrijgespeeld worden om werk op straat te doen was het idee. Extra, broodnodige politiecapaciteit dus.

Maar het plan stuitte al snel op praktische bezwaren. Na herbestudering komt de Amsterdamse driehoek nu met een alternatief voorstel.

Minder complexen, andere bewaking

Door terug te gaan van drie, naar twee cellencomplexen wordt bijvoorbeeld menskracht vrijgespeeld. Wel moet er dan mogelijk gebouwd of verbouwd worden, maar dit is volgens de driehoek haalbaar. Ook moet ander personeel verantwoordelijk worden voor de zorg voor arrestanten. Nu wordt deze taak nog uitgevoerd door agenten die in principe ook op straat kunnen werken.

De Amsterdamse driehoek verwacht met dit plan zo'n tweehonderd fte extra politiecapaciteit te kunnen realiseren. Meer nog dan in het vorige plan. Hoeveel extra agenten dit daadwerkelijk betekent voor Amsterdam is nog niet duidelijk.