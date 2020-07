De student verlangt terug naar collegezaal: 'Wie noemt les via laptop nou kwaliteit?'

Studenten beoordelen de kwaliteit van het onderwijs sinds de coronacrisis niet positief. Het gemis van de fysieke colleges is groot, zo blijkt uit de enquête van AT5, Folia en HvanA. ‘Ik ga straks de gezondheidszorg in en dan moet ik vertellen dat ik via een laptop ben opgeleid... Wie noemt dat nou kwaliteit?’, zegt psychologie student Aysen (23). Drie Amsterdamse studenten over studeren in coronatijd.

Het zijn bekende verhalen over onderwijs in het coronatijdperk. Online biedt mogelijkheden, maar kent ook heel veel beperkingen. Het is fijn dat het als noodmaatregel kon worden ingezet, maar laat zo snel mogelijk het fysieke onderwijs weer starten: dat is de algemene opvatting binnen kennisinstellingen. Ook studenten hunkeren veelal naar de collegezalen.

Aysen rondt dit jaar haar bachelor psychologie aan de UvA af, maar de manier waarop - via een laptop thuis - stemt haar alles behalve positief. ‘Het is echt een hele goede opleiding met goede docenten uit de klinische praktijk’, begint ze. ‘Maar het onderwijs is door corona wel helemaal veranderd. Normaal stel je tijdens een college gewoon vragen, maar online doe je dat gewoon niet zo snel.’

'Als we heftige onderwerpen over psychopathologie hebben, dan ga ik niet een mail sturen met mijn vraag of vertellen via de webcam wat ik erbij voel'

Aysen verduidelijkt het probleem van les krijgen via een beeldscherm: ‘Als we heftige onderwerpen over psychopathologie hebben, dan ga ik niet een uitgebreide mail sturen met mijn vraag of vertellen via de webcam wat ik erbij voel. Het zijn vaak hele heftige onderwerpen. Het kan ook voor studenten confronterend zijn. Dan heb je gewoon elkaars nabijheid nodig.’

Interactie met de docenten is essentieel, vindt Aysen. 'Omdat ze je voorbereiden op jouw loopbaan. Die kans missen we nu. De kwetsbare, gevoelige vragen worden niet gesteld. Die zijn - juist aan het einde van je studie - belangrijk.'

Begrip

De psycholoog in opleiding heeft zeker begrip voor de situatie. ‘De UvA is niet schuldig. Corona is iedereen overkomen. Ze moesten ook roeien met de riemen die ze hadden.’ Ze ziet een universiteit die zijn best doen. ‘Ze hebben actief campagne gevoerd tegen de overheid toen die lessen van 11 uur tot 15 uur mogelijk wilde maken. Dat is heel goed.’ Gemotiveerd is Aysen door de crisis niet echt meer. 'En dat is echt voor het eerst sinds ik studeer.'

Zoom

Dat online onderwijs ook op technisch vlak soms een hele uitdaging is, blijkt wel uit de vele verhalen die tijdens ons onderzoek naar boven kwamen. ‘Ik moest mijn scriptie presenteren via Zoom. Op de dag zelf was er een internetstoring in het gebouw waar ik woon. Het leverde extreem veel stress op. Ik moest halsoverkop naar een vriendin toe die wel internet had. Tijdens de presentatie viel Zoom ook nog eens uit. Zo kan ik niet het beste van mezelf laten zien', vertelt Aysen.