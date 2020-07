Advocaat kroongetuige stopte door inmenging Peter R. de Vries

De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. is gestopt met het vertegenwoordigen van B., omdat Peter R. de Vries zich met de zaak ging bemoeien. De advocaat, die nog steeds anoniem is, zegt dat in een interview met het AD.

Begin juni verklaarde De Vries tijdens een zelf georganiseerde persconferentie dat hij wenste de vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige te worden. Advocaat Peter Schouten zou de juridische vertegenwoordiging op zich willen nemen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf toen al aan niets te zien in de rol van De Vries.

'Onderste steen moest boven'

De voormalig advocaat vertelt in het interview dat de werkrelatie met B. weleens hobbelig was, maar over het algemeen prima verliep, totdat de advocaat plots een telefoontje van zijn cliënt kreeg. 'Het OM had een psychologisch rapport laten uitbrengen over Nabil. Daar las hij uit voor en over de uitkomsten was hij laaiend. Hij voelde zich enorm genaaid door het OM. Voor hem was dat het toppunt, hij was er helemaal klaar mee. Het roer zou omgaan en de onderste steen moest boven komen. En Peter R. de Vries moest daarvoor gaan zorgen.'

In een gesprek daarna verklaarde Nabil B. dat Peter R. de Vries niet met de anonieme advocaat in zee wilde, maar een eigen raadsman op het oog had. 'Die avond belde Nabil me op. Hij zei dat hij een onprettig gevoel had overgehouden aan ons gesprek en dat hij met me wilde stoppen. Ik zei hem dat mij dat speet, maar dat ik ook niet met De Vries wilde werken. Toen was het over.'

Peter R. de Vries heeft gereageerd op het interview in het AD. Op Twitter schrijft hij dat de voormalig advocaat liegt over de reden voor het beëindigen van de samenwerking met Nabil B.. Hij zegt dat B. de advocaat al eerder ontsloeg wegens 'wangedrag'.