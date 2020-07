Stad Hart van Troost-boot voor coronaslachtoffers vaart door de stad: 'Ik vind dat mijn vader dit verdient'

De komende week vaart er een bijzondere boot door de Amsterdamse wateren. Op de boot ligt het enorme Hart van Troost, omringd door bloemen. Dit alles ter nagedachtenis aan mensen die tijdens de coronatijd zijn overleden. Na een toespraak van burgemeester Halsema werd de boot vanmiddag te water gelaten.

'Het is een druilerige dag en misschien past dat hier ook wel bij, nu we het Hart van Troost te water gaan laten.' Met die woorden gaf de burgemeester vanmiddag het startsein aan een week waarin de boot door Amsterdam zal varen. 'De afgelopen weken heeft de stad zich weer geopend en je voelt overal in de stad weer de opluchting. Dan zouden we bijna kunnen vergeten dat er ook een groot verdriet door onze stad waart.'

Quote 'Mijn zus en ik waren helemaal ingepakt in plastic. We zijn een uurtje geweest en hebben hem niet aangeraakt' Els van delden, verloor haar vader aan corona

Iemand die daarover kan meepraten is Els van Delden. Vandaag legt zij een bloem neer op de boot voor haar vader Ruud, die op 19 mei overleed aan corona. Aan de bloem heeft ze een kaartje gehangen. 'Daarin bedank ik hem voor alles en geef ik aan hoeveel ik van hem hou, al krijgt hij dat waarschijnlijk niet mee.' Els vertelt over het moeilijke afscheid van haar vader. 'Mijn zus en ik waren helemaal ingepakt in plastic, met een mondkapje op. We zijn een uurtje geweest en hebben hem niet aangeraakt. We bleven op afstand van zijn bed. Dat was heel heftig.' Ondanks dat een dag als deze veel emoties naar boven brengt, is Els blij met het initiatief van de boot. 'Je bent er wel weer even mee bezig, maar dat is ook niet erg. Ik vind dat mijn vader dit wel verdient. Ik vind het echt een prachtig gebaar.'

Quote 'Normaal gesproken kom je bij elkaar en heb je het erover, maar vaak hebben mensen het nu alleen moeten doorstaan' Vera Kurpershoek, mede-initiatiefnemer

Els is zeker niet de enige die een bloem met een brief op de boot heeft gelegd. De afgelopen dagen zijn er al meer dan vierhonderd berichten online achtergelaten. 'Het is voor iedereen die iemand heeft verloren in deze coronatijd', vertelt mede-initiatiefnemer Vera Kurpershoek in onderstaande video.

AT5

'Normaal gesproken kom je bij elkaar en heb je het erover, maar vaak hebben mensen het alleen moeten doorstaan', aldus Kurpershoek. 'We merken dat er heel veel belangstelling is. Mensen hebben de behoefte om hun emoties te delen.' Mensen die ook een bloem met een bijzondere boodschap op de boot willen leggen, kunnen op de website www.hartvantroost.nl tot en met 10 juli gratis een bloem aanvragen. Deze wordt de dag erna op de boot gelegd. De bloem kan bestemd zijn voor iemand die is overleden aan corona, maar dat hoeft niet. Het Hart van Troost vaart ter nagedachtenis aan alle overledenen in deze moeilijke tijd.



De boot vaart nog tot en met 11 juli door de stad. De route van de boot door Amsterdam is ook te zien op de website van Hart van Troost.