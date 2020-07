Tientallen toeterende boeren op trekkers rijden door het centrum

Een groep van tientallen boeren met trekkers is zojuist gearriveerd in de stad. Ze willen daar protesteren tegen de plannen van het kabinet. De stoet stond enige tijd stil bij het Scheepvaartmuseum

René Staal, melkveehouder uit Berkhout, is erbij en licht de plannen aan NH Nieuws toe via de telefoon. 'Het zal wel druk zijn in de stad. Mooi, want we willen de burgers duidelijk maken dat we het niet eens zijn met de plannen van het kabinet.'

Volgens Staal rijden er twee motoragenten met de stoet mee en is er goed contact. 'We zouden naar de Dam, maar dit schijnt niet te mogen. Nu worden we naar het Rembrandtplein geleid. We moeten eerst maar zien of we Amsterdam in komen', aldus Staal.