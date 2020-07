Waarschuwing voor zware windstoten

Het KNMI waarschuwt vanochtend voor zware windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur. Vooral langs de westkust kan het hard waaien.

Aan het begin van de ochtend zou de wind wel iets in kracht af moeten nemen. De wolken en motregen maken dan langzaam plaats voor de zon.

Ook morgen kan het nog flink waaien en is het onstuimig buiten. In de dagen daarna neemt de wind in kracht af, maar blijft het wisselvallig zomerweer.