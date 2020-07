Bestuurder van dure sportauto draait donuts op lege Albert Cuyp

Niet veel later is te zien dat er een politieauto naast de stuntende automobilist stopt. Onder luid applaus van de buurt stappen de agenten uit en spreken de bestuurder aan.

'Laatst reed er hier eentje met zo'n 120 kilometer per uur over de markt'

Een buurtbewoners die het gebeuren filmde vertelt dat de Albert Cuypstraat, waar overdag een markt is, 's nachts vaak gebruikt wordt door dit soort waaghalzen.

'Als het een beetje lekker weer is gebeurt het vaker wel dan niet. Rond 1 .00 of 2.00 uur meestal. Het laatste jaar is het extreem toegenomen. Laatst reed er hier eentje met zo'n 120 kilometer per uur over de markt.'

Volgens de tipgever is de automobilist door de agenten meegenomen naar het politiebureau.