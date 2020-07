Demonstranten tevreden over hun mars: 'Hier gaan we er nog honderden van zien'

De honderden mensen die vanmiddag de Amsterdamse straten op gingen om te demonstreren, zijn tevreden over het verloop van de Vrijheidsmars, zoals ze hun tocht noemden. 'Er was veel druk op ons. Maar we hebben steeds gedacht: als het ons lukt om met een paarhonderd mensen een vredelievende vrijheidsmars neer te zetten, hebben we gewonnen. Dat is nu gelukt en daarom zijn we ontzettend blij.'

De demonstranten protesteerden tegen de coronamaatregelen. 'Vanuit het grote gedachtegoed vrijheid willen we op een vreedzame manier laten zien dat we het absoluut niet eens zijn met het huidige beleid. We wilden graag een tegengeluid geven van al het geweld dat de laatste tijd op TV is geweest. Dat het echt niet zo hoeft', zegt een van de deelnemers aan de mars.



Ook Willem Engel, oprichter van Viruswaanzin, was aanwezig vandaag, al had hij weinig te maken met de organisatie van de mars. 'Nee, maar we steunen wel al dit soort protestbewegingen die tegen de coronamaatregelen zijn, tegen de lockdown, tegen de anderhalve meter, maar vooral voor de vrijheid en voor de rechten', aldus Engels.

Vreedzaam protest

'Het is supermooi om te zien dat de mantel is overgedragen en dat iedereen dit op zich neemt en dat alle mensen die kritisch en verantwoordelijk zijn nu zelf demonstraties aan het organiseren zijn', gaat Engel verder. 'En ik verwacht dat we op de manier waarop het vandaag ging, in samenspraak met de politie, helemaal in harmonie, geweldloos, nog vele honderden van deze demonstraties gaan zien de komende weken.'



Het idee om de mars vreedzaam te laten verlopen lijkt gelukt. De politie heeft voor zover bekend niemand aangehouden.