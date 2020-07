Bewoner Kromme Waal redt bewusteloze man uit het water

'Het was kwart voor twaalf, ik zat thuis en hoorde een harde plons', vertelt Mark Duursma. 'Ik ben naar beneden gegaan en toen ik aan de kant stond, waar ook wat andere mensen stonden, zag ik direct: dit ziet er niet goed uit. Toen dacht ik meteen: hier moet ik achteraan. Het was niet eens een afweging.' In zijn onderbroek en zijn t-shirt springt Duursma vervolgens het water in.



De man dreef inmiddels richting twee woonboten en was volgens Duursma duidelijk buiten bewustzijn. 'Zijn hoofd was maar voor een gedeelte zichtbaar en bewoog niet.' Vervolgens pakte hij de man beet en zwom met hem naar een van de woonboten. 'Twee bewoners van de woonboot probeerden me te helpen om hem op de boot te krijgen, maar we kregen het niet voor elkaar.'



Zo'n vijf minuten lag Duursma met de man in het water, toen de politie arriveerde. Vanaf de woonboot trokken ze hem in twee keer omhoog, de woonboot in. 'Het was een heel kleine actie', blijft Duursma bescheiden. 'Maar het voelt wel prettig hoor. Ik denk wel dat het anders verkeerd was afgelopen omdat hij dan echt zou zinken. Ik ben blij dat ik erin ben gesprongen, want ik had ook niet gewild dat ik daar was blijven staan en dat hij was verdronken.'



Hoe het nu met de man is, is niet bekend.