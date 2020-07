Hoofdredacteur Gaykrant opgepakt op verdenking zedendelict

Een 44-jarige Amsterdammer is opgepakt op verdenking van een zedendelict. Volgens verschillende media gaat het om de hoofdredacteur van de Gaykrant. Adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman heeft de taken van Hans P. overgenomen.

Tegen de NOS zegt Hofman dat het nieuws als donderslag bij heldere hemel kwam. 'We zijn ontzettend geschrokken, dit doet ons allemaal veel. Als er sprake is van laakbaar gedrag, dan nemen we daar afstand van.'