Zomerschool populairder dan ooit: 'Ontzettend blij dat ze weer naar school kunnen'

'Ik ben ontzettend bij dat dit weer kan', zegt een stralende wethouder Moorman van Onderwijs. Zaterdag was ze al op het Bindelmeer College in Zuidoost voor de officiële opening van de zomerschool. Vandaag, de eerste dag voor de kinderen, is ze er weer. De wethouder is blij om ze weer in de schoolbanken te zien. 'Ik vond het verdrietig dat de kinderen niet meer naar school konden gaan, dat ze in hun huizen opgesloten zaten.'

Leerachterstand

En niet alleen bij de basisschoolleerlingen is de zomerschool in trek. Waar normaal gesproken 250 leerlingen van de middelbare school naar de zomerschool gaan, zijn dat er dit jaar 1500. Dat er zoveel plekken beschikbaar zijn, is een bewuste keuze van de gemeente. 'De wereld van heel veel kinderen is ontzettend klein geworden door corona. We wilden ervoor zorgen dat ze toch een hele mooie, memorabele zomer hebben.'



Tijdens de zomerschool sporten de kinderen veel, krijgen ze muziekles en gaan ze naar hun moestuintjes. Maar er wordt ook geleerd. Zo proberen leraren er vandaag achter te komen in hoeverre de kinderen een leerachterstand hebben opgelopen. 'We zijn nu aan het inventarisen waar de kinderen zijn op het gebied van lezen en spelling', vertelt een leraar. 'Op basis daarvan kunnen we de kinderen de rest van de periode op niveau goed bedienen. Dus eigenlijk een testje om te kijken waar de kinderen nu staan.'



De zomerscholen vinden plaats op zo'n 25 locaties in de stad en duren nog tot en met 19 augustus.