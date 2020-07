Vrienden herdenken verongelukte motorrijder Michael Notz

De Amsterdammer kwam uit de Michiel de Ruijtertunnel en reed in de richting van Oost. In een bocht verloor Notz de controle over de motor, raakte een mast en viel kwam op de trambaan van lijn 26 terecht. Hij overleed ter plaatse.

De ongeveer 50 motorrijders legden bloemen en hielden twee minuten stilte. Daarna vertrokken ze naar de uitvaart om afscheid van hun vriend te nemen.