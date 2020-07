Gemeente wil afvalpunten overnemen van AEB

De gemeente Amsterdam wil per 1 oktober de afvalpunten overnemen van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het AEB wordt grotendeels verkocht, maar het stadsbestuur wil dat de afvalpunten bij de gemeente moeten worden ondergebracht. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de overname, na het zomerreces zal het in de raad worden besproken.

In een persbericht laat de gemeente weten dit te doen omdat Amsterdammers hun grof vuil en klein chemisch afval gegarandeerd gratis moeten kunnen blijven wegbrengen.

Zes afvalpunten

Op de zes afvalpunten in de stad kunnen Amsterdammers gratis hun grofvuil, klein chemisch afval en spullen voor de kringloop kwijt. Daar wordt het gescheiden in 30 verschillende soorten afval en daarna vervoerd en verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe materialen en producten. Grof afval dat naar de afvalpunten wordt gebracht wordt makkelijker hergebruikt en gescheiden, en de grote vuilniswagens hoeven minder vaak door de stad te rijden.

Druk bezocht

De afgelopen maanden is gebleken hoe belangrijk de afvalpunten zijn. Tijdens de coronacrisis is het bezoek enorm gestegen, maar liefst gemiddeld 25 procent meer bezoekers en bijna 40 procent extra weggebracht afval.

De gemeente laat weten dat de overname in goed overleg met AEB is geregeld: voor de bewoners verandert er niets. Al het personeel, materieel, contracten en de maatschappelijke verplichtingen worden overgenomen en de dienstverlening kan daarom gewoon doorlopen. Met de overname komen er 55 medewerkers in dienst bij de gemeente.