Pathé Tuschinski in 'nieuw' jasje

Het gehele theater van Pathé Tuschinski is getransformeerd en daarmee is de sfeer van 1920 weer teruggekomen. Het iconische gebouw, voor velen de mooiste bioscoop van Nederland, is in aanloop naar het 100-jarige bestaan in 2021 teruggebracht naar de originele stijl. In de stijl van toen, maar met de techniek van nu.

Pathé Tuschinski

De zalen zijn gevuld met luxe stoelen, tweezitsbankjes en er is een geheel nieuwe cocktail- en borrelbar geopend: Bar Abraham. Hier zijn de cocktails geïnspireerd door de films. Zaal 2 is door middel van oude schilderingen volledig teruggebracht naar de oude staat. Door de zwart-wit afbeeldingen is het echter niet geheel duidelijk of de kleuren van de zaal in 1920 ook hetzelfde waren.

Bar Abraham Pathé heeft als eerbetoon aan Abraham Tuschinski, de grondlegger van het filmtheater, deze nieuwe bar naar hem vernoemd. Liefhebbers kunnen in deze cocktail- en borrelbar signature cocktails drinken die zijn geïnspireerd door de films. Doron Kurz, Commercieel Directeur Pathé, zegt dat door de verbouwing de beleving nog luxer en authentieker is geworden dan dat het al was. 'Dankzij de cocktailbar kunnen bezoekers vanaf nu een complete dag of avond uit beleven samen met vrienden of familie in het mooiste theater van Nederland. Met een hapje en een drankje in stijl en helemaal ondergedompeld in de grandeur van dit historische theater', vertelt Kurz.

Oorsprong De beroemde Abraham Tuschinski opende in 1921 na een bouw van twee jaar het Tuschinski-theater. De van origine kledingmaker uit Polen was in 1904 eigenlijk onderweg naar de Verenigde Staten, maar bleef uiteindelijk in Rotterdam. Hier opende hij diverse bioscoopzalen, waarna hij samen met zijn zwagers in 1916 iets bijzonders in Amsterdam wilde openen. 'Amsterdam heeft vele theaters', vertelde Tuschinski in die tijd, 'maar als ik er één bouw, dan moet het alle andere ver overtreffen. Grootsch als een tempel en fraai als een paleis, een theater dat zijn weerga in Europa nog niet heeft, en zelfs het verwende Amsterdamsche publiek paf doet staan van bewondering.'

Opening De zes zalen van Tuschinski zijn sinds 1 juni weer geleidelijk iedere dag geopend. Bar Abraham is vanaf dinsdag 7 juli officieel geopend en is ook toegankelijk voor niet-filmbezoekers. Donderdag zal de achterkleinzoon van een van de oprichters van de bioscoop, Winston Gerschtanowitz, een portret van Abraham Tuschinski aan de muur hangen.