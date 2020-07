Angst voor sluipverkeer door proef met knip in Weesperstraat

De Kattenburgers lieten al eerder flink van zich horen, maar nu is er ook veel reuring rond de Weesperstraat over de plannen voor een autoluwe binnenstad. Daar wil de gemeente met een proef in februari en maart een knip zetten ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht.

Doorgaand verkeer over de Weesperstraat zal begin volgend jaar voor in ieder geval twee maanden een andere route moeten kiezen. In februari en maart wordt er, bij wijze van proef, een knip gezet, waardoor het drukke autoverkeer vanaf de Wibaustraat en de IJtunnel niet meer door de Weesperstraat heen mag rijden.

De gemeente wil onderzoeken wat het effect van de knip zal zijn op verkeer, luchtkwaliteit en leefbaarheid van de straat. Veel bewoners aan de Weesperstraat zien dat wel zitten. 'We hebben in de coronatijd kunnen ervaren wat minder verkeer met de straat doet. Wat een rust', zegt Bob Soer als voorzitter van de buurtorganisatie 1018.

Maar de omliggende buurten zijn bang voor sluipverkeer, zoals op de Nieuwe Keizersgracht. 'We vrezen voor ongelukken', zegt bewoner Els Wenselaar. 'De stoepen zijn smal waardoor senioren, die hier vooral wonen, de weg op moeten. Met meer autoverkeer is dat nog gevaarlijker.'

Knips in andere buurten

Om sluipverkeer tegen te gaan heeft de gemeente in andere buurten ook knips gezet, zoals op Anne Frankstraat, de Wittenburgergracht, het Entrepotdok en de Hoogte Kadijk. 'En dan kan je alleen nog via de Kattenburgerstraat en de Prins Hendrikkade naar de IJtunnel. Dat is je keuze', vertelt Petra Catz, die als buurvertegenwoordiger van gebied 1018 op komt voor de belangen van de bewoners. Zij voorziet grote problemen van de knip op de Kattenburgerstraat. 'Het gevolg zal enorm zijn en de bewoners worden er nauwelijks over geïnformeerd.'

Een woordvoerder van de gemeente laat het volgende weten: 'De Nieuwe Keizersgracht de stad in is de laatste afslag rechtsaf voor de knip. Mensen die die nemen stuiten verderop op de volgende knip. Het gebruik van de keerlus is dus sneller.'

Uitwerking proef

Verder laat het stadsbestuur weten dat de situatie tijdens de pilot regelmatig gemonitord wordt om te kijken wat de effecten zijn van de knip op het verkeer, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid. Zo nodig worden er aanpassingen gedaan.

Het plan van aanpak moet nog worden uitgewerkt. Tijdens dit proces worden ook gesprekken gevoerd met stakeholders, waaronder bewoners. Voorafgaand aan de proef zal nog een kentekenonderzoek uitgevoerd moeten worden. Dat gebeurt naar verwachting in het najaar.