Verdachte loopt tegen de lamp tijdens verkoop antieke klok bij antiquair

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van heling. Hij biedt eind mei een antieke klok aan bij een antiquair die waarschijnlijk een half jaar eerder gestolen is uit de woning van een 84-jarige man.

AT5

De verdachte is onherkenbaar gemaakt op de beelden en krijgt van het Openbaar Ministerie (OM) een week de tijd om zich te melden. Op zaterdag 23 mei komt de verdachte de antiekwinkel binnengelopen. In een plastic tas van Blokker zit een antieke Franse reisklok uit het jaar 1870. Hij wil van de antiquair weten wat hij voor de klok kan krijgen en vertelt iets over de reden van de verkoop. 'De alarmbellen gaan meteen rinkelen bij de antiquair. Hij herkent de klok en herinnert zich dat hij die in het verleden verkocht heeft aan de 84-jarige man. De exacte datum van de diefstal is niet duidelijk, omdat pas later werd opgemerkt dat de klok weg was. Waarschijnlijk is het ergens tussen oktober en november 2019 gebeurd' zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

De antiquair geeft aan dat het verhaal dat de jongen vertelt niet klopt. Die komt vervolgens met een ander verhaal op de proppen waarom hij de klok wil verkopen. Maar de eigenaar van de antiekwinkel vertrouwt het niet. Hij zegt tegen de verdachte dat hij de klok niet meer terug krijgt en probeert hem nog aan de praat te houden om erachter te komen wie hij is, maar de jongen verlaat snel het pand. Onherkenbaar ‘Het tonen van herkenbare beelden van verdachten is een zwaar opsporingsmiddel en het Openbaar Ministerie geeft in sommige gevallen, met bijvoorbeeld het oog op de ernst van het strafbaar feit en de mogelijk jonge leeftijd van een verdachte, verdachten eerst de kans zich bij ons te melden. Ook deze verdachte krijgt een week de tijd om zich te melden, doet hij dit niet, wordt hij volgende week onherkenbaar getoond', aldus Stor. 'Het hoofd van de verdachte kunnen we niet laten zien, wel kunnen wel melden dat hij rond de 18 jaar oud is, een lichte huidskleur en een tenger postuur heeft. Hij is tussen de 1,80 meter en 1,85 meter lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg die dag een gewatteerde jas met capuchon en een wit stiksel op de mouw. Hij droeg een zwarte broek en zwarte schoenen.

Heeft u informatie voor de politie in deze zaak of andere zaken uit Bureau 020? Bel dan met de opsporingstiplijn 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 700.