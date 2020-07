Bouw nieuwe onderdoorgang Contactweg: 'Het is best een stukje omfietsen'

De gemeente werkt samen met ProRail aan de nieuwe spooronderdoorgang bij de Contactweg. De onderdoorgang moet de oplossing zijn voor het autoverkeer dat in de spits regelmatig in lange wachtrijen voor de gesloten overweg staat, van en naar de A10. De werkzaamheden zorgen voor hinder en omleidingen voor het verkeer. 'Met dit weer is het helemaal rot', vertelt een verregende fietser aan het AT5-programma Het Verkeer. 'Het is best een stukje omfietsen.'

Gevolgen verkeer

De Contactweg is afgesloten vanaf de inrit van het bedrijventerrein tot de kruising met de Zekeringstraat. De fietsroute langs de Nieuwe Hemweg is afgesloten tot eind 2021. Fietsers worden omgeleid via de Kabelweg en de Transformatorweg richting het Centrum. Autoverkeer maakt gebruik van de tijdelijke Nieuwe Hemweg, parallel aan de bestaande weg.

Nog anderhalf jaar

Eind volgend jaar moet de onderdoorgang klaar zijn en dan hoeven de fietsers niet meer om te rijden. 'Fietsers en wegverkeer kunnen dan door de onderdoorgang naar de andere kant naar de Nieuwe Hemweg en dan hebben we een mooie onderdoorgang opgeleverd na 4 jaar hard werken', zegt projectmanager Cathelijne van Engelen trots.

De fietser die we eerder spraken reageert lachend: 'Nou, dan moeten we nog even anderhalf jaar wachten en dan gaan we ervan genieten.'