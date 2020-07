Twee aanhoudingen voor witwassen; Rolex-horloges en contant geld in beslag genomen

De politie heeft vorige week in totaal zes mensen aangehouden voor witwassen in twee verschillende zaken. In de eerste zaak is een duo aangehouden die verdacht wordt van phishing. In de tweede zaak zijn vier mannen aangehouden en is 40.000 euro aan contanten in beslag genomen.

Afgelopen week viel één van de verdachte mannen op bij een beveiliger van een groot warenhuis. De man zou op dezelfde dag tot drie keer toe een dure Rolex hebben gekocht. Bij de politie werd een signalement verspreid van de man en een mogelijke handlanger.

Het duo werd aangesproken door agenten. Zij konden de dienders geen verklaring geven over de aankoop van de Rolexen. De mannen zijn vervolgens aangehouden voor witwassen. Tijdens het onderzoek naar de geldstroom van de verdachten, bleek dat er mogelijk sprake was van phising. De Rolex-horloges zijn in beslag genomen.

Geld wisselen

Een paar dagen later zag een team van de politie een auto op het Damrak parkeren. De bestuurder rende uit de auto naar een geldwisselkantoor, waar hij een grote som geld wisselde. Vervolgens rende hij terug naar de auto en reed snel weg.

Politieagenten op de fiets gaven een signalement door, waardoor agenten in een politie een paar kilometer verderop de bestuurder het stopteken konden geven. In de auto zaten nog drie mannen. Het viertal had in totaal 40.000 euro aan contanten bij zich. Alle vier de verdachten zijn aangehouden. Het geld is in beslag genomen.