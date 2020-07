Grote toename e-bikes: 'Maak van de Stadhouderskade een fietsstraat'

Ook de Amsterdamse fietsfabrikant VanMoof ziet het aantal verkochte e-bikes toenemen. De laatste maanden kondigde het bedrijf zelfs aan zich alleen nog maar op elektrische fietsen te gaan richten. We hebben er zo'n 150 procent meer verkocht dan voorheen, we zitten nu op zo'n 16.000 fietsen in de laatste twee maanden', aldus Martijn Doevendans van VanMoof.

'Amsterdam weet dat door de covid-crisis heel veel mensen niet meer met het ov willen. Dus die pakken óf de fiets óf stappen in de auto. Maar al die extra auto's passen helemaal niet in de stad, dus voor Amsterdam betekent het minder auto's en meer fietsen, elektrische fietsen en pedelecs', aldus Van den Noort.

Jaar op jaar worden er procentueel gezien meer e-bikes verkocht, blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging. Afgelopen jaar gingen er 420.000 elektrische fietsen over de toonbank, waarmee bijna de helft van alle verkochte fietsen een e-bike is. Naar verwachting neemt dit aantal, mede door de coronacrisis, verder toe.

E-bikes hebben in hun ondersteuning een topsnelheid van 25 kilometer per uur, wat een stuk sneller is dan de gemiddelde 16 kilometer per uur die een doorsnee fietser haalt. Of er daardoor ook meer ongelukken gebeuren met e-bikes is niet bekend, omdat de politie bij een ongeluk de fiets niet registreert.

Drastische maatregelen

Door de coronacrisis keerde de laatste maanden de rust terug in de stad. Volgens Van den Noort is daarom dit het moment dat het stadsbestuur drastische maatregelen moet nemen zodat fietsers ruim baan krijgen. Hij pleit voor het verhogen van de parkeertarieven van bewonersvergunningen en het halveren van alle parkeerplekken. 'De auto past helemaal niet in de stad.'

Daarbij vindt de mobiliteitsdeskundige dat grote verkeersaders zoals de Stadhouderskade zo snel mogelijk een fietsstraat moeten worden. 'Haal die autoweg weg, daarmee haal je de auto weg.'