Amsterdamse baby's krijgen nieuw welkomstcadeau

Op dit moment krijgen nieuwe Amsterdamse zuigelingen nog een I-Amsterdam badcape. Ook als jonge ouders een tweede of derde kind krijgen, krijgen ze de badcape cadeau. Nu vindt de gemeente het tijd voor een nieuw duurzaam alternatief.

Het stadsbestuur wil ouders laten kiezen tussen een knuffeldoek en het planten van een boom omdat veel nieuwe ouders al soortgelijke doeken hebben. Het planten van bomen is een samenwerking met Trees for All, die projecten hebben lopen in Nederland en daarbuiten.

Jonge ouders krijgen bij het aangeven van de geboorte van hun ook een felicitatiekaart van 'groeipapier'. In het papier zitten zaden verwerkt waaruit bloemen kunnen groeien.