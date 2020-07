Verstedelijking: woningen en nieuwe stadsharten bijbouwen binnen de stadsgrenzen

Door het grote woningtekort in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten de komende twintig jaar 250.000 woningen worden bijgebouwd. Maar waar? Aan de randen van de steden in de MRA is nauwelijks plek omdat daar natuur- en landbouwgebieden liggen. Bouw Woon Leef gaat daarom op zoek naar plekken binnen de de bebouwde kom waar woningen, werk en voorzieningen kunnen worden gecreëerd.