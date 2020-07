RAI schrapt 125 banen door coronacrisis

Congrescentrum de RAI heeft een forse reorganisatie aangekondigd. Het bedrijf schrapt ongeveer 30 procent van de banen, wat neerkomt op 125 arbeidsplaatsen. RAI-baas Paul Riemens zegt dat vandaag in een interview met De Telegraaf.

'Ik reken dit jaar op een verlies van 20 miljoen euro', zo zegt Riemens tegen de krant. Vandaag komt hij met een sociaal plan voor de medewerkers die ontslagen worden. Door de coronacrisis zit de RAI met 115.000 vierkante meter aan onbenutte ruimte.

Sociaal plan

Bijna alle evenementen in de RAI, normaal zo'n 500, zijn dit jaar afgelast. Riemens: 'De ondernemingsraad wordt om advies gevraagd, ook over een sociaal plan. Ontslagen zijn niet te voorkomen. We spreken van een voorgenomen reorganisatie.'

Ondanks de gedwongen ontslagen en de onzekere situatie rond de coronacrisis zegt de directeur met enige hoop naar volgend jaar te kijken. 'We richten ons op 2021, als de coronasituatie hopelijk is verbeterd, al zal de omzet ook dan mager zijn.'