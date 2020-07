Hema Linnaeusstraat verhuist naar nieuwe locatie in Oostpoort

De Hema-vestiging aan de Linnaeusstraat verhuist na 87 jaar naar een nieuwe locatie in Oostpoort. De Hema komt te zitten in een pand waar eerder CoolCat zat en nu het CBK gevestigd is. Dat laat een woordvoerder van de winkelketen weten aan AT5. 'We verhuizen naar een kleiner pand, maar nemen alle werknemers gewoon mee.'

Op zaterdag 1 augustus zal de overdracht van het nieuwe pand zijn. De verhuizing volgt later. 'We gaan het nieuwe pand eerst nog helemaal verbouwen. Tot die tijd blijft de Hema aan de Linnaeusstraat open.' Wanneer de verhuizing precies gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

'Assortiment blijft hetzelfde'

'Op dit moment is het pand veel te groot. Er is een enorm magazijn, wat voor ons overbodig is. In het nieuwe pand is er minder magazijn, maar meer winkelruimte. Het assortiment blijft gewoon hetzelfde', aldus de woordvoerder. 'Het pand is goedkoper, waardoor we meer kunnen investeren in het totaal. Dat zal uiteindelijk ervoor zorgen dat we gaan groeien.'