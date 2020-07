Cultuur Bekijk de korte film Faizah op AT5

Voor de Amsterdamse topdanseres Faizah Grootens is haar lichaam haar instrument. En dat is

onlosmakelijk verbonden met alle emoties die in haar omgaan. In de korte film FAIZAH, die vanaf woensdag op AT5 te zien is, vertelt ze wat Black Lives Matter bij haar losmaakt en is zichtbaar hoe het haar dans beïnvloedt.

In FAIZAH wordt de Amsterdamse danseres geportretteerd als ze danst en rondloopt op het Havenstraatterrein, een rafelrand met oude loodsen in de buurt van de GVB-tramremise in Zuid. De korte film is een combinatie van dansscènes, filmische beelden, zelf geproduceerde muziek en de stem van Faizah.



In de korte film vertelt Grootens ook hoe ze zich verwonderde toen ze voor haar dansopleiding van Curaçao naar Amsterdam verhuisde. Grootens, die op Curaçao tussen 'alle kleuren' opgroeide, hoorde in Nederland dat mensen 'de twee werelden meer bij elkaar' wilden brengen. 'Dan dacht ik: we leven toch in één wereld?'